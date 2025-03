La classifica aggiornata di Serie A: controsorpasso viola al Bologna

La Fiorentina riparte e con i 3 punti raccolti con un po' di fatica contro il Lecce può guardare di nuovo alla classifica di Serie A con fiducia. La vittoria contro gli uomini di Giampaolo vale infatti il momentaneo controsorpasso al Bologna di Italiano e significa anche avvicinarsi alle posizioni Champions in attesa che Lazio e Juventus giochino le loro partite. Sono 45 i punti in campionato ora per la Fiorentina, questa la classifica aggiornata di Serie A:

1. Inter 57

2. Napoli 56

3. Atalanta 54

4. Juventus 49

5. Lazio 47

6. Fiorentina 45*

7. Bologna 44

8. Milan 41

9. Roma 40

10. Udinese 36

11. Torino 31

12. Genoa 30

13. Como 28

14. Verona 26

15. Cagliari 25

16. Lecce 25 *

17. Parma 23

18. Empoli 21

19. Venezia 17

20. Monza 14

Questo il programma della 27ª giornata:

Fiorentina - Lecce 1-0

9' Gosens

01/03/2025 Sabato 15.00 Atalanta - Venezia DAZN

01/03/2025 Sabato 18.00 Napoli - Inter DAZN

01/03/2025 Sabato 20.45 Udinese - Parma DAZN/SKY

02/03/2025 Domenica 12.30 Monza - Torino DAZN

02/03/2025 Domenica 15.00 Bologna - Cagliari DAZN

02/03/2025 Domenica 15.00 Genoa - Empoli DAZN

02/03/2025 Domenica 18.00 Roma - Como DAZN/SKY

02/03/2025 Domenica 20.45 Milan - Lazio DAZN

03/03/2025 Lunedì 20.45 Juventus - Hellas Verona DAZN/SKY