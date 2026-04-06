FirenzeViola Mandragora scalpita e mette nel mirino il Crystal Palace. È l'ora dei leader

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Rolando Mandragora farà di tutto per essere tra i convocati di giovedì a Londra. Il centrocampista napoletano si è allenato a parte per due settimane consecutive, con l’obiettivo di smaltire il problema al polpaccio accusato nei giorni precedenti la partita di campionato contro l’Inter. In un primo momento il percorso di recupero sembrava più semplice, invece il ragazzo non è mai riuscito a rientrare in gruppo.

La buona volontà del ragazzo.

Ecco che nelle prossime ore Mandragora cercherà di tornare a disposizione, riprendendo ad allenarsi con i suoi compagni di squadra quanto prima. La buona volontà non gli manca, tanto che la sua convocazione per la trasferta di Verona è stata in dubbio fino all’ultimo. Dopodiché lo staff medico ha valutato che non fosse il caso di rischiarlo e lo ha invitato a rimanere a casa. Ma adesso il giocatore scalpita.

Mandragora freme per rientrare.

Vuole aiutare la sua squadra a superare l’ostacolo rappresentato dal Crystal Palace. Al Viola Park tutti sanno che l’eventuale vittoria della Conference League può ridare significato - e che significato! - a una stagione finora avvilente. Quindi ci sarà bisogno di più titolari possibili. A cominciare da Mandragora che, ricordiamo, è il secondo cannoniere viola e punto di riferimento di uno spogliatoio quest’anno in difficoltà.