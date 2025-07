L'all-in della Fiorentina per Moise Kean: pronto il raddoppio dell'ingaggio

La Nazione oggi in edicola parla della situazione Moise Kean e dell'all-in che la Fiorentina di Rocco Commisso starebbe preparando per convincere l'attaccante classe 2000 a restare in viola. La società sta andando avanti per la propria strada nella speranza che il benedetto 15 luglio arrivi presto e che gli scenari non mutino nei prossimi giorni.

Kean intanto ha già iniziato la preparazione in solitaria e arriverà al ritiro pronto e motivato, perché finora non ha mai puntato i piedi per andarsene. La Fiorentina sta lavorando da settimane per arrivare a un rinnovo di contratto significativo: Rocco Commisso è disposto a riconoscere un ingaggio da top player attorno ai 4 milioni di euro a stagione. Vette raggiunte solo con Franck Ribery. Un ingaggio possibile anche grazie al Decreto Crescita e alle agevolazioni fiscali che permetterebbero al club di muoversi entro il noto 70% del fatturato.