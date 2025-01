FirenzeViola Kouamé atteso a Empoli in giornata per visite mediche e firma

Christian Kouamé si avvicina a grandi passi alla maglia dell'Empoli. La Fiorentina ha raggiunto ieri l'accordo con gli azzurri per cedere l'ivoriano in prestito secco fino a fine stagione, e proprio oggi l'ex Genoa raggiungerà i suoi nuovi compagni si squadra. Kouame infatti è atteso in giornata dalle parti di Empoli, dove sosterrà in mattinata o nel primo pomeriggio le visite mediche col club di Corsi per poi firmare il contratto e iniziare ufficialmente la sua nuova avventura, sempre in Toscana ma con un'altra casacca.