KOUAMÉ, Accordi sul tavolo: a breve il rinnovo fino al 2027

Anche La Nazione, oggi in edicola, conferma l'imminente rinnovo di contratto per Christian Kouamé. Ne avevamo già parlato su FirenzeViola.it, ma anche lo stesso attaccante lo aveva accennato nel post gara di Empoli-Fiorentina: "Per il rinnovo non ci saranno problemi. Ormai mi sento di Firenze". Gli accordi ci sono già tutti, manca solo la firma che è attesa a stretto giro di posta, con l'ivoriano che si legherà al club di Commisso fino 2027.