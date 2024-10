KOUAME, Appuntamento per il rinnovo fino al 2027

Fonte: Luciana Magistrato

La prossima settimana sarà quella giusta per il rinnovo di Christian Kouame. L'ivoriano ormai da tempo ha l'intesa per il prolungamento del contratto fino al 2027 dopo che a fine della stagione scorsa, a scadenza del vecchio contratto, è scattato il rinnovo automatico fino al 2025. Il prolungamento servirà sia a legare ancora di più il giocatore al club viola sia a spalmare un ingaggio molto oneroso per i parametri viola che è scattato proprio con il rinnovo automatico.

Il giocatore ad Empoli ha avuto per la prima volta la fascia da capitano, che proprio Palladino ha voluto dargli prima della gara, e in sala stampa, responsabilizzato dall'investitura, aveva parlato da leader, prendendosi anche qualche critica per parole che sono suonate di critica verso i nuovi. Il caso è stato subito chiuso e liquidato dalla Fiorentina ma ha fatto capire che l'ivoriano è pronto a riconoscere le responsabilità sue e dei compagni quando il risultato non è quello atteso come ad Empoli.