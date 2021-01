KOKORIN, Manca il visto: niente convocazione

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, Aleksandr Kokorin sarà convocato per la partita di domani sera contro il Torino? Possibilità teoricamente possibile per le buone condizioni fisiche del giocatore (che con lo Spartak Mosca ha svolto la preparazione da inizio gennaio), ma il «permesso di lavoro», come anticipato da FirenzeViola.it (CLICCA QUI), dalla Russia arriverà soltanto sabato. Quindi convocazione rimandata.