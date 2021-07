KOKORIN, Doppietta in partitella sotto la pioggia

La tormenta di pioggia di Moena, se non altro, ha portato una buona notizia sul fronte dei passi in avanti di un singolo in casa Fiorentina: nel corso della mini partitella in famiglia giocata sotto il temporale, è salito sugli scudi Sasha Kokorin che per la prima volta da quando è iniziato il ritiro ha realizzato non solo un gol in partitella ma addirittura una doppietta. Nemmeno però il tempo di festeggiare che la squadra è tornata al riparo negli spogliatoi per cambiarsi dopo la doccia gelida.