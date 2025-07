Kean, messaggi di permanenza. Resta lo United, ma la Fiorentina prepara il rinnovo

La clausola scade a mezzanotte, ma Moise Kean ha spoilerato il finale della storia ieri sera al Viola Park. A scriverlo è il Corriere dello Sport - Stadio che spiega come a meno di 24 ore dalla scadenza della famosa clausola da 52 milioni, la situazione legata all'attaccante si fa sempre più a favore della Fiorentina. La linea è cambiata due giorni fa quando lo stesso Kean ha preso posizione in merito all'Arabia dicendo no all'interesse dei club medio-orientali: a questo punto l'unico club resta il Manchester United anche se non si è fatto vivo concretamente nemmeno ieri, pur avendo sempre tenuto d'occhio la situazione di Kean.

Lui dal Viola Park ha mandato un messaggio chiaro di voler restare e la Fiorentina proporrà al l venticinquenne un aumento dell'ingaggio (vicino ai 4 milioni netti a stagione) con tanto di rinnovo. E se possibile l'eliminazione della clausola, che altrimenti varrebbe per tutte le prossime estati sempre dal primo al quindici luglio. L'entourage di Kean è ben disposto a confrontarsi con la società.