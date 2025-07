Crolla anche lo United su Kean? I red devils hanno l'accordo per Mbeumo

Potrebbe essere Bryan Mbeumo il nuovo attaccante del Manchester United. I Red Devils sono pronti a battere un colpo importante per il reparto offensivo, il che significherebbe anche che mollerebbero definitivamente Moise Kean per il quale avevano fatto solo un timido sondaggio. La dirigenza si è messa subito all’opera per assicurarsi giocatori di livello che siano decisivi negli ultimi metri e l’attaccante camerunese è uno di questi. Secondo quanto riporta Football Transfers, sarebbe stato raggiunto l’accordo anche con il calciatore per il suo trasferimento definitivo a Manchester dal Brentford, dove Mbeumo ha segnato 20 gol in 42 partite lo scorso anno.