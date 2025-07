Il Kean 2.0 pronto a firmare il rinnovo. Nazione: "Il piano della Fiorentina"

Il sorriso sincero di Moise Kean ieri ha fatto il giro dell’universo viola. Come sottolinea La Nazione, il Kean 2.0 è ripartito contento di ritrovare i compagni di squadra e visto il fatto che anche la giornata di ieri è scivolata via senza sussulti di mercato, le probabilità che l'attaccante resti a Firenze si sono impennate. Complice soprattutto una trattativa per il rinnovo del contratto dell’attaccante partita da lontano e che ha fatto breccia nella testa di Moise.

Consapevole che da domani potrà mettere nero su bianco un accordo che gli raddoppierà lo stipendio. Ancora qualche ora d’attesa, poi il piano della Fiorentina potrà essere attuato. Rocco Commisso offrirà a Kean un rinnovo intorno ai 4 milioni che nella sua gestione ha percepito soltanto Ribery.