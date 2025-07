Rinascono i "Campini" nell'ex centro sportivo della Fiorentina. Il progetto del Comune

Rinascono i "Campini", l’ex centro sportivo della Fiorentina intitolato a Davide Astori, abbandonato a fine 2023 dal club gigliato per trasferirsi al Viola Park e formalmente riconsegnato al Comune (proprietario della struttura) nel marzo 2024. Lo riporta il Corriere Fiorentino che racconta come da settimane siano iniziati i lavori di adeguamento per il campo da rugby che ospiterà la palla ovale durante i lavori di riqualificazione del vicino stadio Padovani.

L’area sportiva di Campo di Marte progressivamente cambierà volto, intanto oggi alle 15 in Palazzo Vecchio, nell’ambito delle riunioni con le 11 città candidate ad ospitare Euro 2032, si terrà l’incontro tra Comune, Figc, Uefa e Fiorentina. La finalità è supportare le fasi di sviluppo della candidatura e consentire a tutte le città di prepararsi alla scadenza di ottobre 2026, data in cui la Uefa sceglierà i cinque stadi italiani che ospiteranno le partite divise tra Italia e Turchia.