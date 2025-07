Calciomercato Kean in odore di permanenza. Terracciano può andare al Milan: le ultime di mercato

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra?" in versione "Flash" con le ultime di mercato della Fiorentina e non solo.

Ultimo giorno di validità per la clausola di Moise Kean: il centravanti viola sembra destinato a rimanere, con la volontà di prolungare il contratto e la speranza, per la società, di alzare la clausola rescissoria. Se entro la mezzanotte di stasera non si farà avanti la Fiorentina prolungherà e adeguerà il suo contratto.

Passiamo a Pietro Terracciano

Il portiere campano interessa molto al Milan, con contatti previsti già in settimana. Prima i rossoneri dovranno vendere Sportiello. Pronto a essere promosso secondo Tommaso Martinelli.

Fascia destra

Piace Nadir Zortea, ma si dovrà liberare un posto: perché c'è Dodo, ma ci sono anche Niccolò Fortini e, eventualmente, Riccardo Sottil. Finché uno non libererà uno slot Zortea, che il Cagliari valuta 8 milioni, rimarrà in Sardegna.