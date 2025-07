Gudmundsson entusiasta: "Molto contento di essere rimasto. Possiamo fare una grande stagione"

vedi letture

Lunga intervista rilasciata da Albert Gudmundsson a Sky Sport dal ritiro al Viola Park. Il fantasista della Fiorentina ha analizzato tanti temi, a partire dalla sua conferma a Firenze: "Sono molto contento. Non è stato facile per i due club trovare un accordo ma finalmente è successo. Soprattutto sono contento di poter essere qui dal primo giorno di precampionato, per conoscere i nuovi acquisti, il nuovo allenatore e tutto lo staff. Non vedo l'ora che inizi questa stagione". Di seguito uno stralcio dell'intervista:

I tifosi della Fiorentina non hanno ancora avuto modo di vedere il vero Gudmundsson. Quest'anno sarà diverso?

"La scorsa stagione ho avuto un paio di infortuni che mi hanno condizionato un po'. Spero quest'anno di poter rimanere sempre in salute, per mostrare al pubblico il vero me e cosa so fare in campo. Dovessi riuscirsi sono certo che saranno tutti contenti".

Il tuo obiettivo?

"Giocare bene. Aiutare la squadra a ottenere più vittorie possibili, facendo qualche gol e qualche assist. Possiamo fare una grande stagione".

Ha parlato con Pioli?

"Solo conversazioni brevi, è il nostro secondo giorno. Ci siamo parlati ma non racconterò cosa ci siamo detti. Pioli è un grande mister, ha giocato e allenato ai livelli più alti. Possiamo fare una bella stagione con lui".

Il mister conosce molto bene Firenze. È un aspetto importante?

"Conosce la città, l'ha vissuta sia da giocatore sia da allenatore. Sono certo che sa quello che c'è da fare alla Fiorentina".

Le ha spiegato come intende usarti in campo? "Lo vedrete nel corso della stagione".

E come persona che impressione le ha fatto?

"Molto buona in questi primi due giorni. Mi sembra una bella persona: è aperto al dialogo, si interessa a quello che hanno da dire i giocatori. Questo mix di buone qualità sia umane sia professionali potrebbe essere un'ottima combinazione".