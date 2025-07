Calciomercato Da Asllani a Sohm, il punto per la mediana viola. Thauvin e Ito, situazioni differenti

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra?" in versione "Flash" con le ultime di mercato della Fiorentina e non solo.

Il punto sul centrocampo

I viola sono alla ricerca di un regista e in queste ore è stato sondato il nome di Kristjan Asllani, che secondo quel che ci risulta non è una trattativa che si sta scaldando al momento, complice le richieste dell'Inter da 18-20 milioni. Rimane invece il gradimento su Adrian Bernabé soprattutto da parte di Pioli: la Fiorentina vuole fare un altro tentativo ma è conscia delle difficoltà dovute alla volontà del giocatore, intento a restare a Parma.

Capitolo Thauvin-Sohm

Florian Thauvin ra stato sondato la settimana scorsa dalla Fiorentina, in quanto legato all'Udinese da un solo anno di contratto. Ma i colloqui per il francese non sono andati a buon fine e per il momento non è pista di mercato importante. Tornando al Parma, i viola avrebbero sondato anche Simon Sohm, che costa molto meno di Bernabé (12 milioni).

Fronte Kean: possibile rinnovo

A mezzanotte scadrà la clausola rescissoria da 52 milioni, dunque chi lo vorrà dovrà parlarne con la Fiorentina. Che dal canto suo è intenta a tenere Kean proponendogli un ingaggio da 4 milioni netti a stagione, che per via degli sgravi fiscali del Decreto Crescita risulterebbero non più di 5,2 milioni lordi all'anno.

Ito, il nome nuovo

Dalla Francia accostano i viola a Junya Ito, esterno giapponese di 32 anni, il cui contratto è valido fino a giugno 2026. Il giocatore è di proprietà dello Stade de Reims, retrocesso d'ufficio in Ligue2. Su di lui anche il Bologna, la Fiorentina si è mossa ma solo per una richiesta di informazioni.