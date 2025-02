Kean e Zaniolo titolari insieme a Verona. Per La Nazione tocca agli alfieri di Palladino

Domenica a Verona potrebbero vedersi per la prima volta titolari insieme, nella Fiorentina, Moise Kean e Nicolò Zaniolo, che oggi La Nazione battezza "gli alfieri di Palladino". Il quotidiano locale si sofferma sui due personaggi, grandi amici da una vita, che adesso ripartono insieme da due punti di vista differenti. L'attaccante ha ritrovato gol (tanti) e nazionale ripartendo dal Viola Park, con Raffaele Palladino che lo ha voluto e ora se lo tiene stretto. Senza di lui in campo i problemi della Fiorentina si amplificano in modo esponenziale. Sorriso, atteggiamento sempre giusto, benvoluto dal gruppo. Moise è ripartito così.

Mentre Zaniolo è al punto di partenza, ma proprio con Kean e come Kean vuole ripartire dalla Fiorentina. Fisicamente è a posto. Ha raggiunto Firenze con qualche mese di ritardo sulla tabella di marcia, ma sa che questo può essere il trampolino per ri-lanciare la carriera e per ri-prendere anche una maglia azzurra. La partita col Como da prima punta, per sostituire proprio l’amico Moise. Esperimento così così. I due aspettavano altro. Che il destino gli ha subito dato. L’infortunio di Gudmundsson ha spalancato le porte alla loro convivenza. Già da Verona giocheranno insieme in attacco - scrive il quotidiano in chiusura -.