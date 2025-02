Kean e Zaniolo di nuovo insieme, questa l'apertura odierna del Corriere Fiorentino

vedi letture

A novembre, nella gara di andata disputata al Franchi, una tripletta di Kean aveva affossato il Verona lanciando la Fiorentina addirittura, seppur solamente per qualche ora, in vetta alla classifica. Si trattava della sesta di otto vittorie consecutive. Oggi invece, poco più di tre mesi dopo, i viola sono al sesto posto in campionato e, nonostante i buoni risultati di ieri delle dirette rivali, una qualificazione all'Europa League è tutt'altro che scontata. Come sottolinea Il Corriere Fiorentino insomma lo scenario è decisamente cambiato. Oltre al risultato, dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Como, ai ragazzi di Palladino viene chiesto anche un passo in avanti sotto il profilo della prestazione e del gioco espresso. La Fiorentina, come ammesso dallo stesso Pongracic domenica nel post partita, si trova meglio quando sono gli avversari a dominare il possesso palla, sfruttando così le ripartenze.

Al Bentegodi tornerà Kean, squalificato contro i lariani, al centro dell'attacco, mentre sulla trequarti toccherà a Zaniolo, favorito su Beltran, sostituire gli infortunati Gudmundsson e Colpani. L'ex Juventus e l'ex Atalanta torneranno a giocare insieme dal primo minuto dopo sei anni, quando con la maglia della Nazionale Under21 rifilarono cinque gol al Lussemburgo nelle qualificazioni agli Europei di categoria. Per il resto la linea mediana sarà composta da Folorunsho, Fagioli, Cataldi e Dodo. In difesa invece spazio al quartetto formato da Parisi, in sostituzione dello squalificato Gosens, Ranieri, Pongracic e Comuzzo, spostato sulla destra.