Dalla Grecia, la Fiorentina non molla Ioannidis: novità dopo il preliminare d'Europa League

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 13:31Primo Piano
di Redazione FV

Secondo quanto riportato da BwinSport FM 94.6, la Fiorentina non mollerà la pista Fotis Ioannidis e nei prossimi giorni tornerà a parlarne col Panathinaikos. Il club greco non vuole ascoltare potenziali offerte prima del ritorno del preliminare di Europa League contro lo Shakhtar previsto per giovedì sera dopo lo 0-0 dell'andata. Dopo l'esito del preliminare, il Pana deciderà come muoversi con la punta, che ambisce a cambiare campionato progredendo nella propria carriera dopo anni passati a difendere i biancoverdi. 