Calciomercato Vento dalla Russia per Beltran. Gli identikit dei giocatori richiesti da Pioli

vedi letture

Torna il consueto appuntamento pomeridiano del "Chi si compra" in versione Flash con le ultime sul mercato della Fiorentina:

Lo Zenit San Pietroburgo ha chiesto informazioni alla Fiorentina per Lucas Beltran. I russi sono pronti anche ad avanzare un'offerta per l'argentino che però, dopo il no al Flamengo, dovrà decidere se accettare una proposta che lo porterebbe comunque lontano dalla ribalta europea.

I viola nel frattempo non mollano la pista che porta a Fotis Ioannidis. Il Panathinaikos sta aspettando di disputare il ritorno del preliminare di Europa League contro lo Shakhtar prima di prendere una decisione definitiva per l'attaccante. La sensazione è che comunque serva una cifra superiore ai 20 milioni per avviare la trattativa. Piccoli resta una potenziale alternativa, soprattutto nel caso in cui Sebastiano Esposito dovesse completare il suo trasferimento in Sardegna.

Occhi aperti anche in difesa perché Pioli vorrebbe completare il reparto con un difensore con caratteristiche diverse da quelli presenti in rosa, ma adesso la situazione è ingolfata vista la presenza in rosa di cinque difensori centrali più i giovani Kospo e Kouadio. Solo in caso di una cessione, il club si muoverà in questa direzione.

A centrocampo la Fiorentina cerca un giocatore che aggiunga potenza e dinamismo, un po' come il Kessié nella sua versione milanista. Non avendo potuto raggiungere l'ivoriano, la richiesta di Pioli però resta la stessa, ma anche qui molto dipenderà dalle uscite.

Dubbi anche sulle fasce con Fortini che non ha ancora convinto a pieno il tecnico e che dunque potrebbe partire in prestito. L'Empoli è in pressing ma il giocatore vorrebbe confrontarsi con la massima serie in Italia o all'estero.