Striscione al Franchi a 12 anni dalla scomparsa di Valter Tanturli: "60 anni di Vieusseux solo grazie a te!"
© foto di pietro.lazzerini
di Redazione FV

Nella giornata di ieri ricorreva la data della scomparsa di uno dei più importanti rappresentanti del tifo organizzato a Firenze, ovvero Valter Tanturli. Fondatore del Vieusseux, non che ex presidente dell'ATF, sempre presente per decenni al fianco della Fiorentina, ancora oggi, a distanza di 12 anni dal giorno della prematura morte, Tanturli viene ricordato da tutti i tifosi. Ieri, proprio per ricordarlo, è stato affisso alle cancellate dello stadio "Franchi" uno striscione con scritto: "60 anni di Vieusseux solo grazie a te! Valter per sempre". 

