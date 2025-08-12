Vice Kean, la Fiorentina vuole un prestito a basso costo: Beltran rallenta le operazioni

Anche Tuttosport torna sulla questione vice Kean, in questo momento la priorità della Fiorentina per le battute finali del mercato. Un giocatore, quello che cercano i viola, da prelevare per rimpolpare l'attacco di Pioli ma senza spendere eccessivamente. Anche perché dopo l'accordo da 15 milioni saltato con il Flamengo per Beltran che ha detto no ai brasiliani, la società di Commisso mira a un'operazione in prestito e dai costi contenuti.

Ecco perché, davanti alla richiesta di 30 milioni da parte del Panathinakos per Fotis Ioannidis, la candidatura dell'attaccante greco (in cima alle preferenze viola) è stata al momento congelata. Nell’attesa resta aperta la pista, meno costosa ma non certo a prezzo di saldo (11-12 milioni) che conduce a Cristian Shpendi del Cesena. Mentre non hanno trovano conferma, secondo i colleghi torinesi, le voci di un interesse per Conrad Harder dello Sporting Lisbona, valutazione sui 20 milioni.