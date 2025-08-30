FirenzeViola Tutti i dettagli del rinnovo di Kean. Clausola a 62 milioni, ingaggio che può arrivare a 5

La Fiorentina ha lavorato a lungo sul rinnovo di contratto di Moise Kean e in queste ore è arrivata la fumata bianca finale, con l'ufficialità dell'accordo giunta nell'ultim'ora: il centravanti ha messo nero su bianco un nuovo contratto che lo legherà ai colori viola con la stessa scadenza di prima, ossia 30 giugno 2029, ma con termini economici diversi sia relativi al suo ingaggio che alla sua clausola rescissoria.

I dettagli dell'ingaggio e della clausola

L'ex Juve passa da guadagnare 2,2 milioni netti a stagione a 4,5 più bonus, che possono portare il salario fino ai 5 totali. Inoltre, la Fiorentina ha spinto con gli agenti del calciatore per alzare la clausola rescissoria che fino a quest'anno avrebbe permesso a qualsiasi club, sia italiano che straniero, di strappare il cartellino dell'attaccante per 52 milioni di euro. Col rinnovo sottoscritto poco fa, la clausola rescissoria di Kean aumenta del 15% e diventa di 62 milioni di euro, con i termini temporali che restano immutati rispetto a prima: sarà un'opzione attivabile per ogni società, da quelle italiane a quelle estere, sempre dal 1° al 15 luglio.