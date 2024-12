KEAN, A Torino il buio, in viola ho rivisto le stelle

FirenzeViola.it

L'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, ha parlato così al Corriere della Sera: "A Torino ero precipitato nel buio. A Firenze sono tornato a rivedere le stelle. L'anno scorso gli infortuni hanno pesato tantissimo e mi hanno condizionato. Ho perso tante belle occasioni, compresa la possibilità di andare a gennaio all'Atletico Madrid. È stato un anno difficile, soprattutto dal punto di vista mentale. C'è chi cade in depressione, io invece ho reagito. Firenze mi ha fatto rinascere".

Perché ha scelto la Fiorentina? "Ho scelto Firenze perché mi assomiglia, è ambiziosa come me. È anche per l'orgoglio della sua gente per i propri colori. Firenze è calda e passionale e ha avuto, nella sua storia, grandi attaccanti. Quando è capitata l'opportunità, Vlahovic mi ha incoraggiato".

Che ne pensa di Palladino? "E' è ambizioso. Mi voleva già al Monza lo scorso gennaio, ma non è stato possibile. È una grande persona, per me è più di un allenatore".