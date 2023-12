KAYODE, Già decisivo col Genk e ora torna dal 1'

Sulle colonne dell’edizione odierna di La Repubblica viene analizzato come sia alleggerita l’emergenza difesa per la Fiorentina, che ha finalmente ritrovato Kayode. Gli sono bastati pochi minuti per tornare ad essere decisivo, conquistandosi il rigore che ha regalato ai Viola la vittoria. Non è un caso che il calo della Fiorentina sia conciso con l’infortunio del terzino classe 2004, che ha lasciato scoperto un reparto già orfano di Dodô.

A prendere quella zona di campo è stato Parisi, che si è adattato con sacrificio mostrando però qualche errore di troppo ma del tutto comprensibile. Adesso col recupero al 100% di Kayode qualcosa potrebbe aggiustarsi sia davanti che dietro, dove i Viola potrebbero tornare ad avere una maggiore solidità.