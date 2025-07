Juventus, pronta una rivoluzione sulle fasce: rimane viva la pista che porta a Dodo

vedi letture

Tuttomercatoweb.com fa il punto sul mercato della Juventus e in modo particolare sulla rivoluzione, tra entrate e uscite, che il club bianconero è pronto a mettere in atto sulle corsie esterne. Tanti potrebbero essere i nomi che lasceranno Torino nelle prossime ore, a partire da Weah, per il quale siamo ai dettagli per il suo trasferimento al Marsiglia.

Potrebbero fare le valigie anche Kostic, seguito da Olympiacos e Stella Rossa, Alberto Costa e Mbangula. In entrata invece più che viva la pista che porta a Dodo della Fiorentina per la fascia destra. Sempre su quella corsia le alternative sono Daniel Munoz del Crystal Palace e Josha Vagnoman dello Stoccarda.