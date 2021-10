JEDA, Sottil alla Ribery. Vlahovic? Stop al mercato

L'ex attaccante Jeda ha parlato della partita tra il Cagliari, squadra con cui ha raccolto le sue maggiori fortune in Serie A, : "Qualche gol bello alla Fiorentina l'ho fatto (ride, ndr)... Anzi, a una grande Fiorentina! Per me sarebbe stato un onore venire a Firenze, qualche chiacchiera c'è stata. Ero spesso accostato a Torino, Fiorentina e Sampdoria: potevo chiudere gli occhi e scegliere. Commisso ha entusiasmo, la base della bella città e della tifoseria strepitosa c'è, può provare a riportare la Fiorentina su livelli alti. Ancora però manca qualcosa. Davanti hanno Vlahovic che è forte ma deve dimenticarsi del mercato. Spiace questa diatriba del contratto, un ragazzo così giovane dovrebbe rispettare la società grazie cui è arrivato a certi livelli. Sarebbe buono e gli toglierebbe dei problemi sul lato mentale. Secondo me tra l'altro dovrebbe avere qualcun altro a fianco, non è uno di quelli che fanno tutto da solo. Meglio per lui partire dritto rispetto alla porta e non alle spalle".

Cosa aspettarsi da Sottil?

"Il suo problema lo scorso anno è stato l'infortunio in cui è incappato, che l'ha tenuto fuori parecchio. Lui e Vlahovic li ricordo ai tempi della Primavera, pensavo di entrambi che sarebbero stati il futuro della Fiorentina. Sottil l'ho sempre visto un po' alla Ribery, anche se il fisico è diverso. Deve capire e mettersi in testa che può davvero spiccare il volo ed essere un patrimonio viola".