JANSEN (VENLOO) A FV, Qui ottimisti per domani

Il traduttore di Ron Jans in conferenza stampa e giornalista olandese, Richard Jansen, ha parlato in esclusiva a Firenzeviola.it per dire la sua in merito al match di domani tra Fiorentina e Twente.

C'è un clima positivo a Twente. La squadra ci crede...

"Io conosco bene l'allenatore del Twente, più che la squadra, e ogni volta che fanno le interviste hanno mentalità ottimista. Sono sempre molto positivi".

Jans fa le percentuali,ha parlato di Inferno, scherza...insomma, vive il calcio diversamente

"Sicuramente è diversa la mentalità degli olandesi: in Italia si vive con più emozione anche il calcio. Il calcio lì è come la religione, in Olanda non è così".

Il Twente partirà più forte?

"All'andata hanno preso subito gol, forse per un errore di distrazione: non vogliono che ciò si ripeta domani".

Non ci sono tanti tifosi oggi, ma lo stadio sarà pieno. Quanti tifosi ci saranno?

"Questa è una regione rurale, ogni paesino si trova lontano da qui, ma da tutti questi paesi attorno arriveranno tifosi che saranno qua domani".

Che idea ha della squadra viola?

"Io credo sia più forte la Fiorentina. Mi è sempre piaciuto il calcio italiano, sono stato a Bologna e ho il cuore rossoblu, ma mischiando i colori viene fuori il viola. Come ha detto Jans, c'è il 58% di possibilità che passi la Fiorentina, ma non sarà una passeggiata".