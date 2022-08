ITALIANO (RADIO RAI), Vittoria dedicata a Rocco

Vincenzo Italiano, tecnico viola, si è intrattenuto a Radio Rai per commentare il trionfo per 3-2 sulla Cremonese sotto gli occhi del patron Rocco Commisso: “Siamo più felici per questa vittoria perché c’era lui in tribuna autorità ed è dedicata a lui. Anche perché ci ha spronato molto pure prima della gara e ci teneva tanto. Per cui è tutta per Rocco Commisso questa vittoria”.