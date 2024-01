ITALIANO, Faraoni ha qualità ed esperienza. Udinese...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Vincenzo Italiano ha parlato al sito ufficiale alla vigilia della gara della sua Fiorentina con l'Udinese: "La concentrazione deve essere tutta su questa gara di campionato perché bisogna essere bravi a ripartire dopo il passo falso di Sassuolo, poi penseremo a quello che ci aspetterà nei prossimi impegni. Ma domani riparte il campionato e dobbiamo cercare di muovere la classifica"



Cosa pensa dell'avversaria? "Udinese sempre difficile da affrontare, molto forte fisicamente ed ha qualità quando riesce ad arrivare nella tua metà campo perciò come sempre è una gara difficilissima. L'abbiamo preparata per quello che possono essere i nostri punti di forza e dove possiamo mettere gli avversari in difficoltà, con lo stesso spirito di cercare di vincere sempre perché la nostra classifica e il periodo dove siamo richiedono punti e grande prestazioni".

"Abbiamo aggiunto un giocatore importante, d'esperienza e qualità, sono convinto che ci darà una grossa mano e ci aiuterà tantissimo lì in quella zona a far crescere e maturare Kayode, inoltre recuperiamo Sottil che si è allenato con noi nelle ultime due sedute; per il resto stiamo bene".Quanto è importante tornare alla vittoria? "L'ho già detto, dobbiamo essere concentrati su questo impegno per reagire al ko di Sassuolo perché siamo in una classifica bellissima e vogliamo continuare ad alimentarla con prestazioni e cercando di fare punti per migliorarla e continuando a fare un buon lavoro. Stiamo prendendo belle soddisfazioni ma si archivia e si riparte e domani dobbiamo fare punti con l'Udinese.