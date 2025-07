Viola Park, via alle sedute a porte aperte. La Nazione: "Pioli scherza con Dodo"

vedi letture

La Nazione stamani fa un punto sul primo allenamento a porte aperte del ritiro estivo della Fiorentina iniziato due giorni fa. Al Viola Park si è respira un’aria diversa - si legge - con tanta voglia da parte dei tifosi (circa 500) di stare vicino ai giocatori, partiti subito forte con un’intensità di allenamenti da far invidia. Pioli ha scherzato a lungo con Dodo. Assenti Barak, Ikoné e Infantino (che potrebbero non rientrare nel progetto tecnico), al pari di Kouame (infortunato al crociato) e il giovane Fortini, in fase di recupero da un problema agli addominali. Aggregato il neo arrivato Kospo.