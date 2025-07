Dzeko, domani alle 12:00 la presentazione ufficiale al Viola Park

Giornate di presentazioni ufficiali in casa Fiorentina. Se oggi alle 12:00 sarà il momento del nuovo allenatore Stefano Pioli, domani invece toccherà ad Edin Dzeko comparire in conferenza stampa. Come riportato dal sito ufficiale del club gigliato l'attaccante bosniaco classe 1986 si presenterà ufficialmente a giornalisti e tifosi giovedì 17 luglio alle ore 12:00 presso il Wind3 Media Center del Viola Park.