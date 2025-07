Live Pioli si presenta: "Sono tornato qui per vincere. Ci sono le condizioni di fare benissimo. Ho parlato tanto con Kean"

Giornata di presentazioni in casa Fiorentina. Oggi alle 12, presso il media center del Viola Park, prende la parola il nuovo tecnico viola Stefano Pioli, che dopo aver rescisso il suo contratto con l'Al Nassr ha firmato con il club di Rocco Commisso un contratto triennale. Pioli, che ha già allenato la Fiorentina nel biennio 2017-2019, ha parlato così in conferenza stampa: "Comincio io a dire due cose... sono molto contento di essere qua" le sue prime parole.

Pensa di essere il miglior allenatore per questo gruppo?

"Devo e voglio sentirmi così. Tutte le esperienze che ho fatto fino ad oggi mi hanno portato a un livello più alto. Prendo questo incarico con responsabilità verso il club e la città. So che c'è tanta aspettativa: lavoriamo insieme da due giorni ma ho trovato tanto spessore umano. Non avevo mai visto un centro sportivo così bello, ci sono tutte le condizioni per fare un gran lavoro, ne sono convinto".

Perché ha scelto Firenze?

"Perché me la sento dentro. Alla prima chiamata che ho ricevuto, ho avuto una sensazione positiva. A questo club mi lega tanto: ho capito che era la cosa giusta da fare quella di tornare. Non ho avuto nessun dubbio".

Come giocherà la sua squadra?

"Voglio mettere in campo più giocatori di qualità possibile e noi ne abbiamo tanti. Dopo la tournée in Inghilterra avrò le idee più chiare. Ma ripeto, ci sono tutte le basi per fare un grande lavoro".

Cosa manca a questa squadra? Che obiettivi ci sono?

"L'importante è iniziare a lavorare, molti li conoscevo già. Serve dare equilibrio e uno stile di gioco molto chiaro alla squadra. Di sicuro partiamo da una base solida. Vogliamo alzare il livello, non so però quale sia. Dobbiamo alzare tutti i tassi possibili, fisico e tecnico, per essere il più competitivi possibile".

Quanto ha inciso il suo volere in Kean?

"Ho parlato tanto con Moise in questo periodo ma non so quanto io possa aver inciso. Il club gli ha però dato tanta fiducia. Lui è molto forte, siamo entrambi soddisfatti".

È tornato qua per vincere?

"La lunghezza del mio contratto è legata anche a questo: vogliamo provare a vincere un trofeo e tornare in alto. Ecco perché ho detto che vogliamo alzare il livello. Qui abbiamo tutto per fare bene. Ho voglia di sfide, altrimenti avrei fatto una scelta diversa e più comoda. Non è però quello che volevo in questo momento".

Nella sua Fiorentina ideale serve un play?

"Non si deve più parlare di sistemi di gioco. Si deve attaccare e si deve difendere tutti insieme. Devo capire cosa ho in mano tra i centrocampisti e poi cercheremo di capire cosa serve".

Possono coesistere Kean, Gudmundsson e Dzeko?

"Sì l'idea c'è ma dipende dalla loro capacità di giocare assieme. Più qualità abbiamo e più speriamo di poter vincere. I giocatori hanno le stesse mie ambizioni ed emozioni".

Come vede Gudmundsson nella sua Fiorentina?

"Non bisogna focalizzarsi su un ruolo o una posizione. E' un giocatore intelligente, sa dove andare e sa determinare. Se un giocatore è anarchico in fase offensiva va benissimo. Lo stesso discorso vale per Fazzini. L'importante è avere giocatori di gamba e di qualità".

Come ha vissuto questo mese? E' stato davvero vicino alla Nazionale?

"E' stato un mese un po' di ansia... ma molto positivo".

Dzeko potrà avere il valore che ha avuto Ibrahimovic al Milan?

"Ho detto a Edin che alla fine del primo anno al Milan di Ibra non c'erano certezze che lui restasse e io avevo chiesto Dzeko in rossonero. E' un giocatore di qualità e molto intelligente, ci darà una grande mano".

Cosa le ha chiesto Commisso?

"Ho parlato con lui e l'ho visto molto motivato, è una persona diretta, chiara e con cuore. Il rapporto è partito nella motivazione giusta. Mi ha chiesto di crescere e di migliorare. Ci auguriamo di riuscire a farlo da subito. Ci siamo presi il tempo necessario per lavorare e crescere".

Cosa ha detto a Dodo?

"Ho parlato con lui prima di arrivare qua, l'ho trovato benissimo: è un ragazzo simpaticissimo e un giocatore forte. Conto su di lui. E' dentro il gruppo e ci può dare tanto. Lo vorrei più efficace in fase offensiva. Ha fatto tanti assist ma pochi gol. Mi è sempre piaciuto anche da avversario, era tra i pochi che poteva reggere la gamba di Leao".

C'è la volontà di costruire una Fiorentina più "italiana"? E Sottil cosa farà?

"Tutte le scelte che son state fatte sul mercato son state condivise. Vale per Fazzini e Viti, visto che parliamo di italiani. E' importante avere una base di giocatori italiani perché possono essere d'aiuto agli stranieri. Ma il nostro obiettivo è migliorare la squadra. Sottil? Vediamo, tutte le valutazioni sono rimandate. Ho detto la società che finché non torniamo dall'Inghilterra voglio prendermi il tempo per valutare i giocatori che ho".

Chi sarà il capitano della squadra?

"Sarà Ranieri. Ci ho parlato lunedì e gli ho chiesto se si sente di avere un ruolo così importante. Ho visto un Luca cresciuto e determinato, sarà un ottimo capitano per noi".