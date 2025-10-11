Italia, i convocati di Gattuso per l'Estonia: out Piccoli e Nicolussi Caviglia
Questa sera alle 20:45 l'Italia affronterà a Tallin l'Estonia in un match valido per il girone di qualificazione ai prossimi mondiali. Pochi minuti fa il Commissario Tecnico Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei 23 calciatori convocati per la sfida della Le Coq Arena. Ovviamente presente, e con ogni probabilità titolare, Moise Kean, non sono invece nell'elenco gli altri due calciatori azzurri della Fiorentina: Nicolussi Caviglia e Roberto Piccoli. Oltre a loro guarderanno il match dalle tribune anche Diego Coppola e Alex Meret. Di seguito la lista dei convocati di Gattuso:
CONVOCATI ITALIA
Portieri - Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario, Marco Carnesecchi,
Difensori - Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Andrea Cambiaso, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Matteo Gabbia, Gianluca Mancini, Destiny Udogie, Leonardo Spinazzola.
Centrocampisti - Nicolò Barella, Bryan Cristante, Davide Frattesi, Manuel Locatelli, Sandro Tonali.
Attaccanti - Nicolò Cambiaghi, Francesco Pio Esposito, Moise Kean, Riccardo Orsolini, Giacomo Raspadori, Mateo Retegui
