Fazzini e Dodo verso il rientro in gruppo, più dubbi sul pieno recupero di Sohm
Senza i 10 calciatori convocati con le rispettive nazionali la Fiorentina sta continuando a lavorare al Viola Park agli ordini di Stefano Pioli. In questa prima settimana di sosta il tecnico parmense si è concentrato soprattutto sul migliorare lo sviluppo della manovra, le palle inattive e alcune situazioni tattiche. Settimana prossima poi, con il rientro dei vari nazionali, il focus si sposterà più sulla sfida di San Siro, in programma domenica sera alle 20:45, contro il Milan.
Per quanto riguarda i giocatori acciaccati, non preoccupano Dodo e Fazzini. Per entrambi, come riportato da La Nazione, il rientro in gruppo è previsto nei prossimi allenamenti e salvo sorprese dovrebbero essere anche disponibili per la sfida contro i rossoneri. Discorso leggermente diverso per Sohm. L'ex Parma è alle prese con una fascite plantare e la sua guarigione potrebbe richiedere qualche giorno in più.
