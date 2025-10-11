Dodo e Gosens in crisi, alla Fiorentina serve un cambio di passo sugli esterni

In questo periodo di pausa per gli impegni delle nazionali Stefano Pioli al Viola Park sta cercando di rigenerare quei giocatori che in questo avvio di stagione non sono riusciti a rendere secondo le aspettative. La Gazzetta dello Sport parla ovviamente di Gudmundsson, di Fagioli, di Comuzzo ma anche di Gosens e Dodo. La Fiorentina di Pioli, a differenza di quanto accadeva con l'anno passato con Palladino, non sta riuscendo a sfruttare appieno le corsie laterali. Una causa può essere sicuramente il rendimento fin qui negativo dei due esterni che comunque non sono quasi mai usciti dal campo. Il brasiliano è stato sostituito per la prima volta nel match contro la Roma dopo aver riportato un problema fisico che comunque non sembra preoccupare l'ambiente.

Gosens invece è stato sostituito, sempre per un guaio di salute, soltanto alla prima di campionato a Cagliari. Dodo ancora non è brillante e in difesa è andato spesso in difficoltà contro avversari veloci come Cuadrado e Jesus Rodriguez, la speranza è che la riapertura della trattativa per il suo rinnovo possa giovargli a livello mentale. Forse qualche problema di natura psicologica sta colpendo anche Gosens che con il gol sbagliato contro la Roma ha toccato il punto più basso di un avvio di stagione sottotono. Riguardo ai cambi Lamptey si è infortunato contro il Como e starà fuori per 5 mesi, mentre Parisi e Fortini fin qui hanno avuto poco spazio.