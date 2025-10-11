Dodo, segnali di disgelo: distanza ridotta tra le parti per il rinnovo

vedi letture

La Nazione oggi in edicola si concentra sulle ultime novità relative alla situazione di Dodo. Il brasiliano ha un contratto con la Fiorentina in scadenza nel 2027 e fino agli ultimi aggiornamenti la distanza tra le parti per arrivare al rinnovo sembrava incolmabile. Dopo mesi di gelo e silenzi adesso la situazione potrebbe sbloccarsi, finalmente infatti si registrano concreti segnali di riapertura. Il manager del brasiliano, Giuliano Bertolucci, è infatti pronto a sbarcare a Firenze insieme ai suoi collaboratori per riaccendere il dialogo con il club viola. Dalla società gigliata non trapela niente ma la sensazione è che il clima attorno al rinnovo del classe 1998 stia cambiando.

Il muro contro muro si era creato a gennaio con la Fiorentina che aveva puntato il dito contro gli agenti del brasiliano per le elevate commissioni richieste e l'entourage di Dodo che invece non aveva digerito la promessa di un aumento salariale a partire dal 2027, ovvero la scadenza naturale del contratto. Dopo che la prima proposta viola, prolungamento fino al 2030 con stipendio ritoccato rispetto agli attuali 1,5 milioni a stagione, non era andata a buon fine la società ha deciso di mantenere lo status quo con la possibile cessione del brasiliano solo di fronte ad un'offerta da almeno 25 milioni. In estate non è arrivata nessuna proposta concreta e Dodo, anche per via del suo rapporto con Pioli, ha deciso di rivedere la strategia del suo entourage. Nasce così il viaggio a Firenze di Bertolucci. Ancora non ci sono bozze di accordo ma già il disgelo e la rottura del silenzio sono una notizia.