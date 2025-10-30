Inter-Fiorentina, La Gazzetta: "I nerazzurri ci sono, viola a fondo"

"Se non fosse stato per i prodigi di David De Gea, l’Inter avrebbe divelto molto prima uno 0-0 che a un certo punto sembrava quasi pericoloso. Poi il portiere spagnolo ha esaurito la scorta di miracoli e l’Inter è straripata con una doppietta di Hakan Calhanoglu e con un gol magico di Petar Sucic". Così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riassume la sfida di ieri sera a San Siro tra nerazzurri e viola. La Rosea parla di "Fiorentina ai minimi termini e di arrocco difensivo dei gigliati" che effettivamente non si sono quasi mai preoccupati, se non un contropiede gestito male nel primo tempo e qualche ripartenza nel finale, di rendersi pericolosi dalle parti di Sommer. L'Inter si rilancia così dopo il ko di Napoli mentre la Fiorentina rimane penultima in classifica con appena 4 punti conquistati.

Tornando alla partita il tecnico parmense schiera Gudmundsson in marcatura su Chalanoglu e l'Inter nel primo tempo, nonostante si giochi praticamente solo nella metà campo della Fiorentina riesce poche volte a sfondare. Nella ripresa l'Inter entra in campo più rabbiosa e De Gea è costretto più di una volta agli straordinari. Alla fine il muro gigliato cade di fronte alla botta da fuori di Chalanoglu. Sucic e ancora il turco dal dischetto completano l'opera regalando il 3-0 al pubblico di San Siro. Per la Fiorentina è notte fonda.