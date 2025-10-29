FirenzeViola

Inter-Fiorentina 2-0: slalom gigante di Sucic e raddoppio nerazzurro

© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 22:16Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Al 68' un pezzo di bravura di Petar Sucic indirizza forse definitvamente la serata di San Siro: il croato classe 2003 scambia bene al limite dell'area e si mette in proprio, caricando verso la porta, regge l'urto di Mandragora e con una finta di suola sposta mezza difesa viola, Comuzzo compreso, che rimane piantato; pallone spostato e tocco all'angolino, De Gea non può niente e 2-0 Inter. Fiorentina non pervenuta, primo gol in Serie A per Sucic.