FirenzeViola

Inter-Fiorentina 1-0: Calhanoglu pesca l'angolino, nerazzurri avanti

Inter-Fiorentina 1-0: Calhanoglu pesca l'angolino, nerazzurri avantiFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 22:12Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Al venticinquesimo della ripresa, dopo una lunga serie di occasioni da gol, l'Inter passa meritatamente in vantaggio: Hakan Calhanoglu fa Hakan Calhanoglu, si sposta la palla sul destro e dai venti metri pesca l'angolino alla sinistra di De Gea, che dopo tre interventi salva-risultato deve capitolare; il bunker della Fiorentina salta poco dopo l'ora di gioco a causa di un destro dalla distanza, la specialità della casa per il numero venti nerazzurro. 1-0 Inter.