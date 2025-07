Dagli inviati Inizia la missione inglese per la Fiorentina: le ultime dall'Inghilterra

Inizia la missione inglese per la Fiorentina che da domani sarà in Inghilterra per la mini-tournée che la vedrà protagonista in tre amichevoli e due settimane di preparazione. Firenzeviola è già in Gran Bretagna, nel cuore dello Staffordshire a Burton upon Trent, per non perdere neanche un minuto di ciò che accadrà alla squadra agli ordini di Stefano Pioli, che già domani pomeriggio svolgerà il primo allenamento a porte chiuse nel pomeriggio.

A ospitare la squadra viola sarà la casa delle 23 nazionali di calcio inglesi, il centro sportivo delle Nazionali, prima di spostarsi a Leicester. Le ultime dall'Inghilterra dall'inviato di Firenzeviola.it e Radio Firenzeviola, Andrea Giannattasio: