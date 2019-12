IND. FV, Vergine via: ecco Comotto e Angeloni

Quest'oggi la Fiorentina ha comunicato ufficialmente l'addio di Vincenzo Vergine dopo 14 anni di intensa attività. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it Gianluca Comotto e Valentino Angeloni, almeno fino a giugno, prenderanno il posto del "Professore" nel ruolo di responsabili del settore giovanile. Per quanto riguarda Alberto Aquilani sarebbe stato inserito nei quadri tecnici della prima squadra a disposizione di mister Beppe Iachini ma ancora non è chiaro chi lo sostituirà nel ruolo di allenatore della Fiorentina Under 18.