IND. FV, Callejon torna negativo ma il protocollo...

Arrivano novità dal cs dove la buona notizia è il tampone negativo di Josè Callejon. Nonostante in un primo momento fosse filtrato pessimismo sullo spagnolo in realtà ora si è negativizzato e adesso seguirà quanto previsto dal protocollo per riprendere ad allenarsi in gruppo, dopo le visite di rito. Intanto qualcosa potrà già fare seppure la condizione fisica dopo 10 giorni di stop lo tenga ancora a forte rischio per la gara col Benevento