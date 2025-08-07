Incognita Beltran, La Nazione: "L'esclusione col Nottingham un segnale?"

La Nazione stamani si concentra su alcune incognite definite “belle grandi”. Lucas Beltran ha rifiutato il Flamengo e poi ha assistito dalla panchina alla sfida col Nottingham. Quando Pioli ha cambiato tutti i titolari è stato inserito il giovane Braschi al posto di Kean. Un segnale? In questo momento non è dato saperlo anche se molti tifosi hanno legato l’esclusione ai motivi di mercato. Per andarsene, però, vuole restare in Europa.