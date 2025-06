Allenatore Fiorentina, c'è anche Thiago Motta. Deadline massima 18 giugno

Anche il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola fa il punto sulla panchina della Fiorentina. Negli ultimi giorni ci sono stati contatti con l'entourage di Alberto Gilardino per parlare di cifre e di disponibilità reciproca, niente di più. Tra i profili al vaglio c’è pure Stefano Pioli, il cui passato a Firenze alletta la società per gestire un momento del genere. L'allenatore emiliano però chiederebbe un cachet non indifferente e anche per questo per ora la situazione è in stallo. Un discorso simile può essere fatto per Thiago Motta, un’altra candidatura rilanciata proprio ieri: l’italo-brasiliano è a caccia del rilancio, come la Fiorentina.

Le voci. La Viola vorrebbe chiudere la questione in pochi giorni. Intanto Firenze freme e, nell'attesa spasmodica del nuovo allenatore, come spesso succede, hanno iniziato a girare voci incontrollate su altri potenziali profili di alto livello, come Roberto Mancini, Rafa Benitez, Xavi. Entro il 18 giugno scadrà la possibilità di riscattare i prestiti, quindi per quella data sarà necessario essersi già confrontati col nuovo tecnico. Pradè e Goretti non possono sbagliare. Saranno ore di analisi profonde.