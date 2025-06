Le strategia della Fiorentina per il centrocampo. Tra Mandragora e Cataldi

Un anno fa è stata rivoluzione totale, questa volta sarà un via vai a metà strada fra conferme e partenze. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle prime scelte della Fiorentina in attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore dopo l'addio di Palladino. Il centrocampo della Fiorentina ha già salutato Folorunsho e Adli che torneranno rispettivamente al Napoli e al Milan, però ci sono ancora decisioni da prendere e lavoro da fare.

La certezza è Nicolò Fagioli, diventato a tutti gli effetti un giocatore viola dopo la qualificazione in Conference League. Per quanto riguarda Rolando Mandragora, uno dei protagonisti della stagione, è atteso un incontro per parlare di rinnovo. Ancora non c’è una data ma il ds Pradè ha già fatto capire che è nella scaletta di lavoro. Il centrocampista è in scadenza nel giugno 2026 e l’opzione fino al 2027 che è inserita nel suo contatto è in base al numero di presenze nel corso della prossima stagione, quindi non esercitabile adesso. La sensazione è che non sia invece più così scontato il riscatto a 4 milioni di Cataldi. Ora che non c’è più Palladino e che alla Lazio è tornato Sarri (con cui ha un legame profondo) si sono alzate le quotazioni per il suo rientro a Roma.