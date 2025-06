Perché c'è lo stallo tra Fiorentina e Dodo. Occhio a Milan e Barcellona

Continua lo stallo per il prolungamento di Dodo e il Corriere dello Sport - Stadio stamani in edicola fa il punto sulla questione. La Fiorentina ha fatto la sua offerta al giocatore, che sta riflettendo attentamente sulla risposta. Ci sono due versioni distinte che spiegano l'impasse: la società fa passare che gli agenti del ragazzo sparano alto sulle commissioni da riscuotere, mentre i procuratori assicurano che la dirigenza viola ha proposto un rinnovo che preveda l’aumento dello stipendio solo a partire dall’anno della scadenza attuale. E quindi dal giugno del 2027. Questo avrebbe infastidito il brasiliano, da cui il club non ha ancora avuto riscontri.

Gli interessi per Dodo. Dodo si guarderà attorno, fermo restando che è legato alla Fiorentina da un contratto sottoscritto tre anni fa e valido ancora per i prossimi ventiquattro mesi. Il classe ’98 è nelle mire di alcune società di spicco, sia in Italia che all’estero. Occhio al Milan, che ha sempre manifestato il suo gradimento per il terzino brasiliano, mentre in Spagna c’è il Barcellona di Hans-Dieter Flick, grande estimatore del difensore viola.