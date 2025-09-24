In vendita da oggi i biglietti per Fiorentina-Sigma Olomouc: le info per l'acquisto
Sono da oggi in vendita i biglietti per Fiorentina-Sigma Olomouc, prima giornata del maxigirone di Conference League in programma giovedì 2 ottobre al Franchi, calcio d'inizio ore 21. Questo il comunicato che appare sul sito ufficial del club viola:
"APERTURA VENDITA BIGLIETTI SETTORI LOCALI:
Biglietti in vendita dalle ore 15:00 del 24/09/2025.
ACQUISTO SETTORE OSPITI
Il settore Ospiti sarà in vendita esclusivamente presso la società SK SIGMA OLOMOUC
TARIFFE DISPONIBILI:
Tariffa Intero: Tariffa senza obbligo di tessera in tutti i settori locali disponibile anche online;
Tariffa Intero Prelazione: Tariffa promozionale dedicata agli abbonati alla Serie A 2025/26;
Ridotto Under 14: attivo per tutti i nati dal 01/01/2012, disponibile senza obbligo di InViola Premium Card, esclusivamente insieme ad un accompagnatore maggiorenne con biglietto/miniabbonamento 2025/26;
Ridotto Under 4: a disponibilità limitata, richiedibile esclusivamente presso il Fiorentina Point (contattabile anche all’indirizzo mail fiorentinapoint@acffiorentina.it) e riservata a tutti i nati a partire dal 01/01/2022 esclusivamente insieme ad un accompagnatore maggiorenne con biglietto/miniabbonamento UECL 2025/26.
CAMBIO NOMINATIVO:
Miniabbonamenti UECL 25/26 Consentito
Biglietti Non consentito.
ACF FIORENTINA consiglia di acquistare i biglietti esclusivamente tramite la piattaforma ufficiale, in quanto l'accesso non è garantito per acquisti effettuati su altre piattaforme".
