Il Toro fa la 'spesa' a Firenze, La Stampa: "Piacciono Parisi e Pablo Mari"
FirenzeViola.it
Secondo l’edizione odierna de La Stampa il Torino è interessato a due giocatori della Fiorentina. Tanto per cominciare, Fabiano Parisi su cui i granata ha messo gli occhi negli ultimi giorni. Non solo. Il club di Cairo è tornato a caccia di un centrale di difesa, non solo se in extremis riuscisse a cedere Coco. L’ultima idea è Pablo Marí, in uscita dalla squadra viola. Lo spagnolo classe ’93, che tre anni fa rimase coinvolto in un brutto episodio - accoltellato ad Assago in un centro commerciale - costa 2/3 milioni ed è di piede mancino: ciò che cerca Baroni.
