Il report della Fiorentina su Kean: "Dimesso dall'ospedale. Test tutti negativi"

Buone notizie per la Fiorentina e per Moise Kean: l'attaccante classe 2000 ricoverato nella serata di ieri in ospedale dopo la botta presa al volto al 57' della partita contro l'Hellas, è stato dimesso dall'ospedale ed è così rientrato a Firenze già oggi. Questo il comunicato diffuso dallo stesso club viola: "ACF Fiorentina comunica che Moise Kean, nella notte, è stato dimesso dall’ospedale di Verona e ha fatto rientro a Firenze. I test clinici e diagnostici effettuati sono risultati tutti negativi".

Il report di ieri

Ieri pomeriggio la stessa Fiorentina aveva spiegato cosa fosse accaduto al giocatore, portato via in barella e poi in ambulanza dalla partita del Bentegodi: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean, nel corso della partita contro il Verona, ha riportato un trauma cranico. Il calciatore è in ospedale per accertamenti". Accertamenti che per fortuna non hanno evidenziato nulla di grave, ora il calciatore può provare a recuperare.