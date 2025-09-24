Il pubblico viola salva Nicolussi Caviglia. Col Como il migliore, bene anche Fortini
Il pubblico viola salva Hans Nicolussi Caviglia nella disfatta contro il Como. Nel consueto sondaggio Top FV, che la nostra premiazione propone ai suoi lettori e ascoltatori dopo ogni partita della Fiorentina per eleggere il migliore in campo, la maggioranza dei votanti ha optato per l'ex regista del Venezia, piaciuto in mezzo al campo nonostante le tante difficoltà dei ragazzi di Pioli. 489 preferenze per il classe 2000, di poco superiore rispetto a Rolando Mandragora che aveva portato inizialmente avanti i viola. Al terzo posto David De Gea, comunque protagonista di qualche parata prima della rete finale presa sul suo palo.
Di poco fuori dal podio, ma comunque votato da molti Niccolò Fortini (14,09% dei voti), all'esordio assoluto con la maglia della Fiorentina. L'esterno classe 2006 avrà tempo di rifarsi eccome, intanto ecco il podio del match col Como:
1) Nicolussi Caviglia, 34,24% dei voti
2) Mandragora, 23,11% dei voti
3) De Gea, 15,06% dei voti
